İzmir'de gemi yangını

İzmir'de gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

İzmir'de gemi yangını

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'ndaki bir gemide henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında gemide yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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