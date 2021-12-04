İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı - Haberler
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İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Politika
İzmir'de Gelecek Partisi'nden istifa eden 8 kişi MHP'ye katıldı

İzmir'de aralarında Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi MHP'ye katıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de aralarında Gelecek Partisi Bayraklı İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi MHP'ye katıldı.

MHP Bayraklı İlçe binasında gerçekleştirilen törende partiye katılanlara rozetleri partinin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin tarafından takıldı.

Şahin, yaptığı konuşmada, partilerine katılımlarının sürdüğünü, yarın da Karabağlar ilçesinde partilerine geçişleri kabul edeceklerini söyledi.

Muhalefet partilerinin Türkiye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını kaydeden Şahin, "Bu katılımlar devam edecek. İnşallah hayırlısı olur. 2023'e kadar bu hızla devam edeceğiz." dedi.

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AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri

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