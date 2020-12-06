İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler
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İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler

06.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:02
İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir'den Düzce'ye ağaç almaya gelen şahıslar sokağa çıkma izni olmadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza yedi.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında İzmir'den Düzce'ye ağaç almaya gelen şahıslar sokağa çıkma izni olmadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza yedi. Ceza yememek için polis ekiplerine uzun süre dil döken araç sürücüsü, "Ben bunu bilseydim gelmezdim Düzce'ye. Abi yapma gözünü seveyim" dese de cezadan kurtulamadı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle pandemi sürecinde Pazartesi sabah 05.00'a kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis ekipleri şehrin dört bir yanında uygulama gerçekleştiriyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğ'ne bağlı ekipler Bahçeşehir Bağlantı Yolu'nda gerçekleştirdikleri trafik uygulamasında durdurulan araçta bulunan 2 kişinin sokağa çıkma izni olmadığı tespit etti. İzmir'den Düzce'ye ağaç almaya geldiklerini söyleyen şahıslar ceza yememek için polise uzun süre dil döktü. Sokağa çıkma mazeretini soran polis ekiplerine orman ürünleri işi yaptıklarını ve sokağa çıkma izinlerinin olduğunu söyleyen şahısların gösterdikleri belgeyi inceleyen ekipler, sokağa çıkma izinlerinin sadece İzmir ili sınırları içerisinde olduğunu belirdi. Polis ekiplerinin ceza yazılacağını söylemesi üzerine araç sürücüsü, "Yasak olduğunu bilseydik vallahi çıkmazdık dışarıya. İzin belgem de var. Tarım ve orman işi yapanlara serbest yazıyordu. Düzce'den ağaç almaya geldik. Ben bunu bilseydim gelmezdim Düzce'ye. Abi yapma gözünü seveyim" diyerek ceza yememek için dil döktü.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak İzmir'den Düzce'ye seyahat eden 2 şahsa toplam 6 bin 300 lira idari para cezası uyguladı. - DÜZCE

İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler
İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler
İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler
İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler
İzmir'de geçerli izin kağıdı ile Düzce'ye geldiler cezayı yediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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