İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi

İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince 'tam kapanma' denetimleri gerçekleştirildi.

İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde polis ekiplerince 'tam kapanma' denetimleri gerçekleştirildi. 1 saat süren denetimlerde sokağa çıkma kısıtlama kurallarını ihlal eden 17 kişiye 53 bin 550 lira para cezası kesilirken, eş zamanlı olarak 3 ilçede daha denetimler yapıldığı öğrenildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de polis ekiplerince denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan Menderes Caddesi üzerinde gece saatlerinde yaklaşık 1 saat süren denetimler gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 43 araç ve 12 motosiklet durdurulurken, toplamda 110 kişinin kontrolleri gerçekleştirildi. Genel korona virüs denetimlerinin yanı sıra, çalışma izin belgesi (muafiyet) bulunmayan veya muafiyet saatleri dışında tam kapanma kurallarına riayet etmeyen 17 vatandaşa 53 bin 550 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçelerinde de polis ekiplerince eş zamanlı 'tam kapanma' denetimlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi
İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi
İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi
İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi
İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA İÇ

Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada denizde yüzerken polise yakalanan şahıs, savunmasıyla şaşırttı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Demet Akalın Hakan Sabancı
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de gece saatlerinde 'tam kapanma' denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 03:43:22. #1.15#

title