Gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 10 tutuklama

İzmir'in Çeşme ilçesinde 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alaçatı Mahallesi'nde bir gece kulübüne silahlı saldırıda bulunarak Baran Parlak'ın ölmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli ile sonradan yakalanan 2 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çeşme Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde kabul edilmedikleri bir gece kulübüne 25 Temmuz'da silahlı saldırıda bulunan bir grup, Baran Parlak'ın ölmesi, 1 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Polis ekiplerince ilk olarak 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör