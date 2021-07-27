İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de gece kulübüne silahlı saldırıda 1 kişinin ölmesiyle ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Çeşme ilçesinde 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 1 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin 12 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Alaçatı Mahallesi'nde kabul edilmedikleri bir gece kulübüne, 25 Temmuz gecesi silahlı saldırıda bulunan bir grup, Baran Parlak'ın ölmesine, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 13 kişinin kimliğini tespit etti.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarla 12 zanlıyı yakalarken, saldırının azmettiricisi olduğu ileri sürülen 1 kişinin arandığı öğrenildi.

Zanlıların, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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