İzmir'de Gbt Kontrolünde Polise Bıçaklı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı
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İzmir'de Gbt Kontrolünde Polise Bıçaklı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

İzmir'de Gbt Kontrolünde Polise Bıçaklı Saldırı: 1 Şehit, 1 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçakla saldırdığı iki polisten biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak'ta yol kenarında GBT kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları bir kişinin asker kaçağı olduğunu belirledi. Bu sırada şüpheli, görevli polislere bıçakla saldırdı.

Saldırıda bir polis memuru olay yerinde şehit oldu. Yaralanan bir polis memuru ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından etkisiz hale getirilen ve bu esnada yaralanan saldırgan ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Şüphelinin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Bu arada, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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