İzmir'de gaziler anıldı

20.09.2019 16:24

İzmir Valiliği 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler onuruna bir otelde akşam yemeği düzenledi. Yemekte yaşayan kahraman olan gaziler, vatanı uğruna canını feda etmiş şehit ve gazilerin aileleriyle bir araya geldi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede şehitler için dua edildi. İzmir Vali Yardımcısı Aydın Memük, şehit ve gazileri minnet ve şükranlarını ileterek, bu milletin topyekun gazi bir millet olduğunu ve vatan toprağının her bir karışında şehitlerin ve gazilerin kanlarının olduğunu söyledi.



Türk milletinin kahramanları sayesinde tarihin her devresinde hür ve bağımsız yaşadığını belirten Vali Yardımcısı Memük, "Yakın geçmişimizde meydana gelen Kore Savaşında ve Kıbrıs'ı Rum mezaliminden kurtarmak maksadıyla düzenlenen Barış Harekatında, destanlar yazan gazilerimiz, Güneydoğu'da ve ülkemizin çeşitli yerlerinde çatışmalarda, hain tuzak ve pusularda yaralanan uzuvlarını kaybeden, gençliklerini vatan uğruna feda eden terörle mücadele eden gazilerimiz ve diğer tüm gazilerimiz başımızın tacı olarak bugün buradalar. Unutulmamalıdır ki, devletimizin şehit yakınları ve gazilerimize sağladığı imkanlar sadece birer vefa göstergesidir. Bugün ülkemizde birlik, beraberlik ve kardeşçe huzur ve barış içinde yaşıyorsak, bunu cesaret ve sadakatle canını ortaya koyan kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu biliyoruz" diye konuştu.



Yerli ve milli savunma sanayisi şirketleri ile gelişmesini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın (TSKGV) sunumu gazilere gurur dolu anlar yaşatırken, TRT İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarının '19 Eylül Gaziler Günü' için hazırladığı kahramanlık türkülerinden oluşan bir konser verilerek gazileri duygulandırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA