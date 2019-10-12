İzmir'de gayrimenkul zirvesi

12.10.2019 13:24

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve Ege Bölgesinde bir ilk olan Prop-Tech etkinliğinde, 400'e yakın gayrimenkul danışmanı teknoloji firmalarıyla bir araya geldi.



Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) İzmir Şubesi, 'Dijital Değişim ve Dönüşüm' sloganı ile Ege Bölgesinde ilk kez Prop-Tech etkinliğine ev sahipliği yaptı. İzmir'de bir iş merkezinde yapılan etkinlikte, 400'e yakın gayrimenkul danışmanı, teknoloji firmalarıyla buluştu.



"TÜGEM'in amacı; geleceğe ışık tutmaktır"



Programda konuşan TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, TÜGEM'in sektörü yakından ilgilendiren dijital değişim ve dönüşüm sürecine hiçbir zaman duyarsız kalmadığını belirtti. Teknolojinin insan hayatında önemli roller oynamaya başladığı hatırlatan ve gayrimenkul sektörünün en önemli parçalarından biri haline geldiğini ifade eden Akdoğan, "3-5 sene önce müşterilerimize gazete ilanlarından ulaşıyorduk. Şimdi sosyal marketing ve sosyal medya pazarlamaları üzerinde çalışıyoruz. Gün geçtikçe işimizle teknolojinin bağlantısı üst seviyelere çıkıyor. 360 derecelik sanal turlarla beraber müşterilerimiz dünyanın neresinde olursa olsun, pazarlamasını üstlendiğimiz bütün gayrimenkulleri gezdirebiliyoruz. Teknolojiye ayak uydurmayanlar sektöründe dışında kalacaklar. TÜGEM'in amacı; geleceğe ışık tutmaktır. 2019 yılında TÜGEM'in yapmış olduğu etkinliklere 5 bine yakın meslektaşımız katıldı. Bu da meslektaşlarımızın geleceğe hazırlandığını gösteriyor" dedi.



"İzmir yaşam kalitesi en yüksek şehir"



Akdoğan'ın ardından kürsüye gelen İzmir'deki özel bir üniversitenin meslek yüksek okulu müdürü Burçin Cepkenli Önder de, konuşmasında dijitalleşmeyle birlikte kültürlerin ve yaşam alanlarının da hızla değiştiğini belirtti. Nesnelerin İnterneti kavramını açıklayan Önder, "Örneğin, İstanbul, dünyanın en kalabalık 14'üncü şehri. 2050 yılında ise ülke nüfusunun yarısının şehirlerde yaşayacağı öngörülüyor. 2019'da Yaşam Kalitesi Endeksinde İzmir, İstanbul ve Ankara'nın önünde ilk sırada yer alıyor. Trafik yani ulaşım bu kaliteyi arttıran en önemli etken. İzmir'de yıl boyunca hava şartları oldukça güzel. Bunun yanında güvenlik ve huzurun da yüksek. 2019 yılının 2. çeyreğinde yapılan bir araştırmada dünyadaki 365 şehir içerisinde İzmir, yaşam kalitesi açısında 49'uncu oldu. Bu da emlak sektörünün İzmir'de 5 yıl boyunca oldukça para kazanacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



İstanbul ve Ankara'daki her 10 beyaz yakalıdan 4'ü İzmir'de çalışmak istiyor



Önder, 2019 yılında İstanbul'un en çok göç veren şehir olduğunu ve yeni adreslerinin İzmir olduğunu söyledi. Büyük firmaların da operasyon merkezlerini İzmir'e taşıdığına dikkat çeken Önder, "İstanbul ve Ankara'daki her 10 beyaz yakalıdan 4'ü İzmir'de çalışmayı planlıyor. İzmir'e gelmek isteyen bu kitleye ulaşabilmenin en hızlı ve etkili yolu internet. İzmir'in eğitim kenti olması sebebiyle aileler çocuklarıyla birlikte kente göçmeye başladı. Bunun yanında Türkiye çapındaki önemli eğitim kurumları da İzmir'e taşınıyor" şeklinde konuştu.



"4 milyar insana bir şey satmak istiyorsanız dijitalleşmek zorundasınız"



Son olarak Türkiye'deki 82 milyon insanın 76 milyonunun cep telefonu kullandığını belirten Önder, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde günde ortalama 2 saat 51 dakika boyunca vatandaşlar sosyal medyayı kullanıyor. İzmir'de 3.8 milyon, dünyada ise 4 milyar insana bir şey satmak istiyorsanız dijitalleşmek zorundasınız."



TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, konuşmasının ardından Burçin Cepkenli Önder'e teşekkür ederek plaket verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA