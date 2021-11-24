İzmir'de 'Gaybubet Evleri'ne eş zamanlı operasyon: 31 gözaltı
İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İZMİR (DHA) - İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 'Gaybubet Evi' olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser ile emekli asker ve bölge talebe mesullerinin bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda sık sık ev değiştiren ve herhangi bir örgütsel kaydı bulunmayan kişilere kiralanan evlerde saklanan şüphelileri tespit etti. Örgütün 'Gaybubet Evi' olarak adlandırdığı hücre evlerini teknik ve fiziki takibe alan polis, eş zamanlı operasyon gerçekleştirirdi.31 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyon kapsamında aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapısı içerisinde bulunan mahrem imamlar, Bölge Talebe Mesulleri (BTM), meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü ve komiser ile 1 emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete müdürlüğüne götürüldü.
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Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Son Dakika Haberleri