İzmir'de gaspçının elinden silahını alan kuyumcu daha önce de gasbı engellemiş İzmir'in Bayraklı ilçesindeki dükkanına kurusıkı tabancayla girip gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayıp polise teslim eden kuyumcu Hasan Sağlam, daha önce de benzer bir olay yaşaması nedeniyle sakin kaldığını, şüphelinin elinden silahı almayı başardığını söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki dükkanına kurusıkı tabancayla girip gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayıp polise teslim eden kuyumcu Hasan Sağlam, daha önce de benzer bir olay yaşaması nedeniyle sakin kaldığını, şüphelinin elinden silahı almayı başardığını söyledi.

Sağlam, dün yaşanan gasp girişimiyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, müşterilerle ilgilenirken silahlı bir kişinin dükkana geldiğini söyledi.

Gaspçının "Kasayı boşalt." demesi üzerine zanlıya "Kendin al." dediğini aktaran Sağlam, "O da 'Yok sen vereceksin.' dedi. Ben de vermek istemedim. Bu sefer bileziklere yönelince elindeki silahı aldım. Boğuşmaya başlayınca kapının önüne kadar çıktık." dedi.

Şüphelinin aldığı 6 bileziği elinden çektiğini belirten Sağlam, olayı şöyle anlattı:

"Bu sefer kaçmaya çalıştı ancak yoldan geçenler yakaladılar. Daha önce de bu tür bir olay başıma gelmişti. 2003 yılında da gasp için gelen kişinin silahını almıştım. O yüzden soğukkanlıyım. Dün yaşadığım olayda da kaçamadı önce silahı sonra altınları aldık ve polise teslim ettik."

Olay

Bayraklı'da dün akşam saatlerinde bir kuyumcu, kurusıkı tabancayla dükkanına girerek gasp girişiminde bulunan zanlıyı yakalayıp polise teslim etmişti.

Olay, güvenlik kameralarınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA