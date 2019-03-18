İzmir'de Gasp ve Tecavüz Zanlısı Yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde gasp, tecavüz ve kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri 12 Mart tarihinde D.Y'ye yönelik gasp, tecavüz ve kasten yaralama olayına ilişkin bölgedeki plaka tanıma sistemini inceledi. Zanlının kullandığı aracı tespit eden ekipler, olayı A.K'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıyı D.Y'nin de teşhis etmesi üzerine A.K. gözaltına alındı.

Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Kaynak: AA