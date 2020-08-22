İzmir'de gasp anı güvenlik kameralarına yansıdı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin cüzdanının gasp edilmesi anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
22.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:24
İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişinin cüzdanının gasp edilmesi anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Çamdibi Mahallesinde sokakta yürüyen M.A.B'nin arkasından gelen şüpheli, M.A.B'yi zorla yere düşürdükten sonra içerisinde bir miktar para ve kartlarının bulunduğu cüzdanını alıp kaçtı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kaydetti olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlının kimliğini belirlemeye çalışıyor.
Kaynak: AA