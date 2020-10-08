İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı
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İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

08.10.2020 02:04 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:08
İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki eğlence mekanının garsonları arasında 'müşteri kapma' nedeniyle kavga çıktı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki eğlence mekanının garsonları arasında 'müşteri kapma' nedeniyle kavga çıktı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Alsancak semti Cumbalı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşı karşıya hizmet veren iki eğlence mekanının garsonları arasında müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine bazı müşteriler de çıkan kavgaya dahil oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, biber gazı ile müdahale ederek kavgayı ayırdı. Polis iki şüpheliyi gözaltına alırken, kavgada darp sonucu yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TABANCAYLA ATEŞ EDİLDİĞİ İDDİASIÖte yandan, kavga sırasında bir şüphelinin tabanca ile havaya bir el ateş ettiği ileri sürüldü. Polis ekiplerince yapılan incelemede herhangi bir suç aletine rastlanmadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı
İzmir'de garsonlar arasında 'müşteri kapma' kavgası: 1 yaralı, 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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