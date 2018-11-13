İzmir'de Futbolcunun Bıçaklandığı İddiası

Aydın Süper Amatör Lig takımlarından İncirliova Belediyespor'un futbolcusu Veli Çınkı'nın İzmir'de kendisinden sigara isteyen kişilerce bıçaklandığı iddia edildi.

İddiaya göre, geçen hafta pazar günü Süper Amatör Lig'de Bozdoğan Belediyespor'la karşılaşan İncirliova Belediyespor'un oyuncusu Veli Çınkı (22), maçtan sonra arkadaş ziyareti için İzmir'in Bornova ilçesine geldi.

Kendisinden sigara isteyen 3 kişi ile tartıştığı ileri sürülen Çınkı, kavgaya dönüşen tartışma sırasında sağ bacağından bıçaklandı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Çınkı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bu arada, "155 Polis İmdat" hattına sigara yüzünden kavga çıktığı yönünde ihbar geldiği, ekiplerin olay yerinde yaptığı araştırmada kavganın taraflarına rastlanamadığı öğrenildi.

Çınkı'nın bıçakla yaralandığının doktorların hastane polisine haber vermesi sonrası ortaya çıktığı, şu ana kadar polise şüphelilere ilişkin bir şikayet müracaatının yapılmadığı bildirildi.