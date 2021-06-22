İzmir'de fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İzmir'de düzenlenen insan ticareti ve fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, insan ticareti ve fuhuş suçlarını işlediği belirtilen şüphelilere yönelik soruşturma sürdürülüyor.

Daha önce 11 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İzmir Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin de daha önce işledikleri suçlar nedeniyle cezaevinde oldukları belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör