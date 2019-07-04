İZMİR'de fuhuş operasyonu 13 şüpheli tutuklandı

İZMİR'de, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesi Kalabak mevkiindeki bir otelde uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takipte bulundu. M.Ş. (40) öncülüğünde fuhuş yaptırıldığını belirleyen ve delil toplayan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 4'ü Urla ilçesi 13'ü İzmir olmak üzere 17 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 şüpheli ve Kazakistan, Ukrayna uyruklu 8 kadın gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında 2 otel sahibi ve çalışanlarının olduğu öğrenildi. Ayrıca, polis ekiplerinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kendilerinin de uyuşturucu kullandıkları ortaya çıktı. Öte yandan, söz konusu şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde ise kadınları pazarlamak için mobil uygulamalar kullandıkları saptandı.

"YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ"

Yapılan operasyonla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilerin otel ile özel anlaşma yaptıkları, fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerin ve kadınların kaydını yapmayarak müşterilere güven sağladıkları ve kadınların otel civarında temin edilen bir evde kaldıkları, kadınların otele yaya olarak geldikleri ve fuhuş amacıyla otele gelen müşterilerden önce oda da hazır bekletildikleri öne sürüldü. Öte yandan, şüphelilerin telefon rehberinde bulunan kişilere "Yeni araçlarımız geldi selam yaz foto iste" şeklinde mesajlar atarak kadınları pazarladıkları ortaya çıktı. 51 fuhuş olayına karıştıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Urla Aliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar ise, emniyetteki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İzmir Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: DHA