İzmir'de fuarlar ertelendi İzmir'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fuarlar ertelendi.

İzmir'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında fuarlar ertelendi.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden nisan ayı sonuna kadar olan tüm fuarların ertelendiği belirtildi.

İZFAŞ tarafından söz konusu tarihler arasında düzenlenmesi planlanan Marble İzmir, 26. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 10. Olivtech -Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı ile 11. Ekoloji İzmir Fuarı'nın ertelendiği ifade edildi.

Fuarların yeni tarihlerinin Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili sektörlerle istişare edilerek İZFAŞ tarafından belirleneceği kaydedildi.

Kaynak: AA