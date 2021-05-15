İzmir'de freni boşalan kamyon elektrik direğine ve apartmanlara çarptı
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İzmir'de freni boşalan kamyon elektrik direğine ve apartmanlara çarptı

İzmir'de freni boşalan kamyon elektrik direğine ve apartmanlara çarptı
Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde yük indirdiği sırada freni boşalan kamyon, elektrik direği ve apartmanlara çarptı.

İzmir'in Konak ilçesinde yük indirdiği sırada freni boşalan kamyon, elektrik direği ve apartmanlara çarptı.

Mithatpaşa Mahallesi 176 sokakta bulunan bir eve eşya indirildiği sırada park halindeki 55 VD 643 plakalı kamyonun freni boşaldı.

Yokuş aşağı hızlanarak inen kamyon, apartmanlara ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle apartmanların doğal gaz hatlarında ve evlerde maddi hasar meydana geldi.

İlgili ekipler sokaktaki doğal gazı ve elektriği kesti.

Kamyon, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Bu arada, kaza anı bir evin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde yokuş aşağı inen kamyon ile kamyonun arkasından koşan sürücüsü ve mahalle sakinleri yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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