İzmir'de forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
17.03.2021 18:05 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:14
İzmir Limanı'nda forkliftin altında kalan işçi hastanede yaşamını yitirdi.
İzmir Limanı'nda forkliftin altında kalan işçi hastanede yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, limanda mal indiren forkliftin boşalması sonucu Mustafa Sağlam (55), altında kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alsancak Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel