İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

İZMİR (AA) - İzmir'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle vapur seferlerine başlanamıyor, İzban'da da seferler aksıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle seferlere başlanamadığı belirtildi.

Banliyö raylı sistem taşımacılığı yapan İZBAN seferlerinde de fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle aksama yaşanıyor.

Öte yandan Karşıyaka'da dün deniz taşması nedeniyle kapanan Yunuslar ve Nikah Sarayı tramvay durakları arasındaki hatta da halen hizmet verilemediği belirtildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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