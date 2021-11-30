İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor - Haberler
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İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

AA / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir'de fırtına nedeniyle vapur ve tren seferlerinde aksama yaşanıyor

İzmir'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle vapur seferlerine başlanamıyor, İZBAN'da da seferler aksıyor.

İZMİR (AA) - İzmir'de etkisini sürdüren fırtına nedeniyle vapur seferlerine başlanamıyor, İzban'da da seferler aksıyor.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle seferlere başlanamadığı belirtildi.

Banliyö raylı sistem taşımacılığı yapan İZBAN seferlerinde de fırtınanın etkisiyle enerji nakil hatlarında yaşanan sorunlar nedeniyle aksama yaşanıyor.

Öte yandan Karşıyaka'da dün deniz taşması nedeniyle kapanan Yunuslar ve Nikah Sarayı tramvay durakları arasındaki hatta da halen hizmet verilemediği belirtildi.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

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AA / Zeynep Çelikkol - Son Dakika Haberleri

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