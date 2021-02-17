İzmir'de fırtına nedeniyle kırılan ağaca takılan martı kurtarıldı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde fırtına sonrası ağaca takılan ve ekiplerce kurtarılan martı tedavi altına alındı.

Karşıyaka Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muharrem Candaş Sokakta iki bina arasındaki yüksek bir ağacın dallarına takılan martıyı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Karşıya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yaralı martı kurtarıldı.

Martı tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülürken mahalle sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan