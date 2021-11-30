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İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de fırtına nedeniyle deniz taştı

İzmir'in Konak ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle deniz taştı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde lodos fırtınası nedeniyle deniz taştı.

Cumhuriyet Meydanı ile Kordonboyu'nda dalga boylarının yükselmesinin ardından taşkınlar oluştu. Sahil bandındaki yürüyüş yolları ile kara yolu su altında kaldı.

Sabah işe giden vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Kordon'daki bazı iş yerlerinin su baskınlarına karşı önlem aldığı görüldü.

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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