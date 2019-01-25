İzmir'de Fırtına Nedeniyle Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, Vapur Seferleri İptal Edildi

İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (5)

KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar-Alaybey arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi. Tramvay hattında yolcular, ESHOT otobüsleri ile taşınıyor.

ÇEŞME DE OLUMSUZ ETKİLENDİ

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağmur,, hayatı olumsuz etkiliyor. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı. Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve işyerlerinde su baskını oldu.

GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ

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Çeşme'deki yağmur nedeniyle yollara sul dolmasının görüntüsü

Haber-Kamera Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ -Tekin GÜRBULAK - Mücahit BEKTAŞ İZMİR,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA