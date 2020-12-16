İzmir'de fırtına nedeniyle 5 tekne battı
16.12.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:32
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda demirli 5 tekne battı.
İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda demirli 5 tekne battı.
Alınan bilgiye göre, dünden bu yana şiddetini artıran fırtına nedeniyle Büyükdeniz Limanı'ndaki 5 tekne dalgaların altında kalarak suya gömüldü.
Bölgedeki iki eski tekne ise parçalandı.
Halatları kopan bazı tekneler de çevredekilerin çabalarıyla batmaktan kurtarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan