İzmir'de fırtına nedeniyle 33 ağaç devrildi

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle 33 ağacın devrildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, dün gece başlayan, sabah etkisini artıran ve saatteki hızı zaman zaman bazı ilçelerde 100 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına dolayısıyla tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kent genelinde 33 ağaç devrildi. Menderes, Tire, Karaburun ve Foça'da birer çatı uçtu. İtfaiye, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, devrilen ağaçlara, uçan çatılara müdahale etti. 60 kişiden oluşan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Konak, Narlıdere, Buca, Karşıyaka ve Balçova'da yollarda, parklarda ve tramvay güzergahında devrilen ağaçları kaldırarak trafiğin ve yaya yolunun açılmasını sağladı. 30 ilçede 56 istasyon ve 350 personel ile görev yapan İzmir İtfaiyesi, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Kentin 12 noktasında devrilen ağaçlara, uçan çatı ve tabelalara müdahale eden İtfaiye Dairesi Başkanlığı, kent genelinde olası çatı ve kiremit uçması, tabela düşmesine karşı güvenlik tedbiri aldı. Rüzgarın özellikle güney, güneybatı yönünden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi nedeniyle Karşıyaka Yelken Kulübü'nün olduğu bölgede deniz yükseldi. İtfaiye ekipleri, tramvay hattının sudan etkilenmemesi için hızlı bir şekilde tahliye işlemi yaptı."

Ayrıca açıklamada, hava koşullarından olumsuz etkilenen İzmirlilerin, Hemşeri İletişim Merkezinin (HİM) 444 40 35 numaralı hattından İzmir Büyükşehir Belediyesine ulaşabileceği ifade edildi.

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

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