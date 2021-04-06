İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (1)
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İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (1)

İZMİR'de etkili olan fırtınada, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçup, pazar yerinin üzerine düşerken, 2 kişi yaralandı.

İZMİR'de etkili olan fırtınada, Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçup, pazar yerinin üzerine düşerken, 2 kişi yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde, Güzelbahçe ilçesinde meydana geldi. Fırtınanın etkili olduğu kentte, ilçedeki Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısı uçarak, pazar yerine düştü. Olayda ilk belirlemelere göre, 2 kişi, yaralandı.


İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (1)
İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (1)
İzmir'de fırtına; kültür merkezinin uçan çatısı, pazar yerine düştü (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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