İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
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İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi

08.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:16
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi

İZMİR'de, fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'Turuncu Alarm' verildi.

İZMİR'de, fırtınanın neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'Turuncu Alarm' verildi.  Vapur seferleri iptal edildi.

İzmir'de geçen hafta etkili olan sel felaketi bu hafta yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kentte, 'Turuncu Alarm' verildi. Öğle saatlerinde başlayan rüzgarın yerini fırtınaya bırakmasıyla vatandaşlar, Kordon'da yürümekte zorlandı. Tüm vapur seferleri ise saat 13.00 itibarıyla iptal edildi. Fırtına ile sağanağın etkili olacağı kentte vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı. 

İZMİRLİLER TEDİRGİN

Melih Karaman, vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal olduğunu iskeleye geldiğinde öğrendiğini belirterek, "Deprem, sel, fırtına hepsini bir arada yaşıyoruz. Artık üzülmeye başladık. İzmir, bir türlü felaketlerden kurtulamıyor. Vapur seferleri iptal olduğu için alternatif diğer ulaşım araçlarını kullanacağız" dedi.

Taner Günsan da "Kuvvetli bir rüzgar var. Bireysel olarak tedbirlerimizi almalıyız" dedi.

İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi
İzmir'de fırtına etkili oluyor, vapur seferleri iptal edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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