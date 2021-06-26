İzmir'de fırtına etkili oldu
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İzmir'de fırtına etkili oldu

İzmir'de fırtına etkili oldu
Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel

İZMİR'de etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İZMİR'de etkili olan fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte birçok noktada ağaç devrildi.

Şiddetli rüzgar İzmir kent merkezinde ve birçok ilçede etkili oldu. Karşıyaka, Bornova ve Konak ilçelerinde yol kenarında bulunan ağaçlar devrildi. Bazı otomobillerin üzerine ağaç devrilmesi sonucu maddi hasar oluştu. Kemalpaşa ilçesinde ise kuvvetli rüzgarın yanı sıra sağanak yağış da etkili oldu. Saat 15.45 sıralarında başlayan yağış sonrasında yollar ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yaklaşık 1 saat boyunca etkili olan kuvvetli rüzgar ve lodosun denizdeki etkisi, kent içi sefer yapan feribottaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Günlük hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle meydana gelen olaylarda ölen ya da yaralanan olmadı.

 


İzmir'de fırtına etkili oldu
İzmir'de fırtına etkili oldu
İzmir'de fırtına etkili oldu
İzmir'de fırtına etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can

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