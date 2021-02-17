İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (4)

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Fırtına uyarısının akrdından teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok bölgede devrilen ağaçlara müdahalede bulundu. Dün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devrilen onlarca ağaçların kaldırılması için gece boyunca çalışma yaptı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK