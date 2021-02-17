İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (4)
17.02.2021 03:26 | Son Güncelleme: 17.02.2021 03:30
BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi.
BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
İzmir genelinde fırtına nedeniyle birçok bölgede ağaçlar devrildi. Fırtına uyarısının akrdından teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birçok bölgede devrilen ağaçlara müdahalede bulundu. Dün akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, devrilen onlarca ağaçların kaldırılması için gece boyunca çalışma yaptı.
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK