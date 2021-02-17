İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
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İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)

17.02.2021 01:30 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:34
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)

BAYRAKLI'DA FIRTINADAN DEVRİLEN AĞAÇLARA EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİİzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi.

BAYRAKLI'DA FIRTINADAN DEVRİLEN AĞAÇLARA EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi. Bayraklı Belediyesi ekipleri devrilen ağaçlara anında müdahale ederek, olası tehlikenin önüne geçti. Yaralı veya hasarın olmadığı olaylarda, ekipler yolu kapatan ve park içine devrilen ağaçları uzun uğraşlar sonucunda kaldırdı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Sandal, "Tek tesellimiz yaralanan vatandaşımızın olmaması. Tüm ekiplerimizle sahada fırtınaya karşı mücadele ediyoruz" dedi.

Bayraklı'da 50 noktada fırtına nedeniyle ağaçların devrilmesinden sonra başlayan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, ilk olarak 75. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafe önünde, yolun kapanmasına neden olan ağaca müdahale etti. Dağ yolu üzerindeki bir ağaç, şiddetli fırtına nedeniyle yola devrildi. Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü acil müdahale ekipleri, oluşabilecek daha büyük tehlikelere mahal vermeden olay yerine gelerek ağacı kaldırıp, yolu kullanıma açtı. Sonrasında Osmangazi Mahallesi Yonca Durağı'ndaki parkın içine devrilen ağaçlar kaldırılırken ekipler, çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.'TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ'

Gece geç saatlerde meydana gelen olay sonrası Başkan Sandal da parka gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplere destek olan Başkan Sandal, "Tek temennimiz kimseye zarar gelmemesi. Bu süreci kazasız atlatmayı ümit ediyoruz. Tüm ekiplerimizle şiddetli fırtınaya karşı sahada hizmete devam edeceğiz" dedi.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,


İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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