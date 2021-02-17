İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)

17.02.2021 00:59 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:03
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)

YELKENLİ TEKNE ALABORA OLDUİzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Konak ilçesinde bir yelkenli tekne alabora oldu.

YELKENLİ TEKNE ALABORA OLDU

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Konak ilçesinde bir yelkenli tekne alabora oldu. İtfaiye ve deniz polisinin müdahalesi ile tekne halat yardımı ile sahile sabitlendi. Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, kentin birçok noktasında ring atarak olası bir olaya müdahale etmek için görevlerini sürdürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,  


İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)
İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahir Ünal Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Cüneyt Çakır Osman Özköylü İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Milli Beşiktaş Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 01:06:32. #1.16#
title