İzmir'de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (2)

YELKENLİ TEKNE ALABORA OLDU

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Konak ilçesinde bir yelkenli tekne alabora oldu. İtfaiye ve deniz polisinin müdahalesi ile tekne halat yardımı ile sahile sabitlendi. Etkisini sürdüren fırtına nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, kentin birçok noktasında ring atarak olası bir olaya müdahale etmek için görevlerini sürdürüyor.

Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK