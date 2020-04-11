İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

İzmir'de fırınlarda ekmek kuyruğu

İZMİR - Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir'de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyan vatandaşlar da fırınlara koşarak uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 24.00'den başlayıp 12 Nisan saat 24.00'e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Haberi alan İzmirli vatandaşlar ekmek fırınlarına akın ettiler ve uzun kuyruklar oluşturdular. Vatandaşlardan bir kısmı yasağı olumlu olarak karşılarken, bir kısmı ise daha önceden haber verilmesi gerektiğini savundu.

Kaynak: İHA