Fırının kasasından hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesindeki bir fırının kasasından para çalınma anını güvenlik kamerası kaydetti.

Yeşilova Mahallesindeki fırına müşteri olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen kapüşonlu bir kişi, çalışanların dalgınlığından faydalanıp tezgahın üzerine çıktı ve kasayı uzandı.

Kasada bulunan bir miktar parayı alan şüpheli kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.