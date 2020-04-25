İzmir'de fırın önlerinde pide kuyruğu
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İzmir'de fırın önlerinde pide kuyruğu

İzmir'de fırın önlerinde pide kuyruğuİZMİR'de Ramazan ayının ikinci iftarı öncesinde fırınların önünde uzun pide kuyruğu oluştu.

25.04.2020 22:34 | Son Güncelleme: 25.04.2020 22:34
İzmir'de fırın önlerinde pide kuyruğu

İzmir'de fırın önlerinde pide kuyruğu

İZMİR'de Ramazan ayının ikinci iftarı öncesinde fırınların önünde uzun pide kuyruğu oluştu.İzmir'de Ramazan ayının ikinci gününde fırınların kapısında uzun pide kuyrukları oluştu. Vatandaşların birçoğu pide alırken sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Kural sebebiyle metrelerce uzunlukta kuyruklar oluştu. Tüm dünyanın koronavirüsle mücadele ettiği dönemde vatandaşlar maskelerini takarak Ramazan ayının ikinci gününde iftara saatler kala sırada bekledi.


Kaynak: DHA

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