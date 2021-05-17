İzmir'de final günü
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İzmir'de final günü

İzmir'de final günü
Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ - Haberler | Spor

İzmir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarın 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapacak.

İzmir, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarın 12 yıl sonra finale ev sahipliği yapacak. Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak finalde, aynı statta iki gün önce 16'ncı şampiyonluğunu kutlayan Beşiktaş ile Fraport-TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Geçen sezon 26 Ocak 2020'de kapılarını açan İzmir'in yeni ve en modern stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Kompleksi'nde ilk kez bir final düzenlenecek. Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Beşiktaş, son olarak 2009 yılında hem şampiyonluk, hem Türkiye Kupası'nı kazandı. Siyah-beyazlı ekip, kupayı en son 2011'de müzesine götürdü.

İZMİR BEŞİKTAŞ'A UĞURLU GELİYORİzmir'de henüz 2 gün önce 2-1'lik Göztepe galibiyetiyle Galatasaray'ı yalnız 1 gol averajı farkla geçip şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, aynı kentte 2006-2009 arasında 3 kez yapılan Türkiye Kupası finallerinin hepsinde kupaya uzandı. Siyah-beyazlı ekip İzmir Atatürk Stadı'ndaki final organizasyonlarında 2005-2006 sezonunda 3 Mayıs 2006'daki finalde Fenerbahçe'yi uzatmada 3-2 yenerek kupayı havaya kaldırdı. Ertesi yıl 2006-2007 sezonunda 9 Mayıs 2007'deki final maçında Erciyesspor'u 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, 2008-2009 sezonunda 13 Mayıs 2009'daki finalde yine Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, bu sezon koronavirüs pandemisi nedeniyle tek maçlı eleme usulüne göre oynanan kupada Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i eledi. ANTALYASPOR İLK PEŞİNDE

Tarihinin 2'nci kupa finaline İzmir'de çıkacak Antalyaspor, bir ilki gerçekleştirip kupayı havaya kaldırmaya çalışacak. Kırmızı-beyazlı ekip ilk ve son olarak 2000 yılında finale çıktı. Antalya, o sezon Galatasaray'la Diyarbakır'da oynadığı kupa finalini kaybetti. Kupaya bu sezon 4'üncü turdan katılan Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bıraktı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde tarihi bir ilki gerçekleştirmek isteyen Antalyaspor, kupayı kazandığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Akdeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi lig şampiyonu Beşiktaş'la Süper Kupa finali de oynayacak. Futbol Federasyonu, final için 19 bin 713 koltuk kapasiteli Gürsel Aksel Stadı'na stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınacağını açıklamasına rağmen biletler satışa çıkmamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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