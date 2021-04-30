İzmir'de filmleri aratmayacak senaryoyla dolandırıcılık

İzmir'de iki iş insanını, banka şubesinde 20 milyon liralarının blokeli olduğuna dair sahte belgeyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de iki iş insanını, banka şubesinde 20 milyon liralarının blokeli olduğuna dair sahte belgeyle dolandıran 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Merkez Bankası İzmir Şubesi'nde güvenlik görevlileri, 3 kişinin bankaya gelerek birbirlerine evrak vermesi, şüphe çekmemek için banka veznesinden para bozdurduktan sonra dışarıda bekleyen başka bir kişiye evrak gösterip ayrılmaları üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, banka önünde 40 gün boyunca nöbet tutarak titiz bir çalışma başlatarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İddiaya göre 12 Nisan tarihinde elinde evraklarla yeniden bankaya gelmesi üzerine şüpheli T.K.'yi (47) fark eden polis ekipleri, şüpheliyi bir süre uzaktan izledi. T.K., bir süre bankada zaman geçirdikten sonra kendisini dışarıda bekleyen iki kişinin yanına gitti. Harekete geçen polis ekipleri T.K.'nin yanına gittiği iki kişiyi durdurdu. Durdurulan iki kişiden birinin iş insanı ve olayın mağduru S.M. (51) olduğu belirlendi.

Akılalmaz senaryo

İş insanı S.M., burada polislere gayrimenkul satışı için şüpheli T.K. ile anlaştıklarını ancak Merkez Bankası'nda 20 milyon lira parası olduğunu ve blokeli parayı alabilmesi için 2019 Haziran ayından bugüne kadar parça parça toplamda 3 milyon lira verdiğini söyledi. S.M. kendisini sürekli oyaladığını söylediği T.K.'nin bugüne kadar parasını geri vermediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

Merkez Bankası adına sahte evrak düzenlemişler

Polislerin görüştüğü diğer ismin de başka bir mağdur iş insanı R.P. (53) olduğu belirlendi. T.K.'nin kendisine 540 bin lira borcu olduğunu söyleyen R.P., bu tutarı 5 yıldır alamadığını iddia etti. T.K.'nin elindeki evraklara el koyan polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evrakların iş insanlarını dolandırmak için Merkez Bankası adına düzenlenmiş sahte evraklar olduğu ortaya çıktı. Bankanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, T.K. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen diğer şebeke üyelerinin S.E. (41) ve Y.A. (31) olduğunu tespit etti. Şüphelilerden S.E.'nin sahte belge ve kaşeleri hazırladığı Y.A.'nın ise sahte evrakları matbaada bastırdığı anlaşılırken, 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı