İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık...Duvarları delip eczaneye girdiler
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İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık...Duvarları delip eczaneye girdiler

İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık...Duvarları delip eczaneye girdiler Eczane çalışanı bile şaşırdı: "Mühendislik harikası" İzmir'in Urla ilçesinde hırsız veya hırsızlar, iki iş yerine girip duvarlarını deldi, ardından da eczanenin mutfak bölümüne ulaşarak soygun yaptı.

26.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:41

İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık...Duvarları delip eczaneye girdiler

Eczane çalışanı bile şaşırdı: "Mühendislik harikası"

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde hırsız veya hırsızlar, iki iş yerine girip duvarlarını deldi, ardından da eczanenin mutfak bölümüne ulaşarak soygun yaptı. Hırsızların soygunu eczane çalışanlarını bile şaşırtırken, "Müthiş bir mühendislik harikası, ben kendim bile tasarlasam yapamam bunu" tepkisini verdi.

Urla ilçesinde filmlere konu olacak hırsızlık olayı yaşandı. Zeren Sanayi Sitesi'nde yaşanan hırsızlık olayında kişi veya kişiler, önce kilitlerini kırıp kaporta ve otomobil tamircisi olan iki iş yerine girdi. Daha sonra ise bu iş yerlerinin duvarlarından kendilerinin geçebileceği kadar delik açan hırsızlar, ardından da eczaneye ulaştı.

Lavabonun bulunduğu alandan duvarı delip çıktılar

Eczanenin mutfak bölümünden, kapalı alandan delik açan kişi veya kişiler, kırmızı ve yeşil reçete ile satılan bazı ilaçları çaldı.

Bin 500 TL nakit parayı da alan hırsızlar, ardından kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı sonrasında bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen Urla polisi, hırsızların peşine düştü.

"Müthiş bir mühendislik harikası"

Bir gün sonra eczaneye gelen çalışanlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Eczane çalışanı olayı anlatırken, "Müthiş bir mühendislik harikası, ben kendim bile tasarlasam yapamam bunu" tepkisini verdi.

İzmir'de filmlere konu olacak hırsızlık...Duvarları delip eczaneye girdiler

Kaynak: İHA

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