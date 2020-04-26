İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı - Haberler
İzmir, Güncel, Haber

İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

İzmir'de fidye için rehin tutulan kişinin kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

26.04.2020 23:04 | Son Güncelleme: 26.04.2020 23:04
İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı

İzmir'de fidye için rehin tutulan kişinin kurtarıldığı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da yaşayan A.D, Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesinde oturan erkek kardeşi G.G'nin başına silah dayanmış fotoğrafını gönderen kişinin, telefonda kendisinden 5 bin lira fidye istediğini belirterek jandarmaya başvurdu.

Bu sırada G.G'nin eşi S.G. de benzer şekilde telefonla arandığını jandarmaya bildirdi.

Telefon kayıtlarını inceleyen ekipler, R.K. ve G.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde uyuşturucu satın almak istedikleri Ş.K. tarafından dolandırıldıklarını, paralarını geri alabilmek için kendisiyle bağlantılı olduğunu düşündükleri G.G'yi kaçırdıklarını ve Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasında rehin tuttuklarını itiraf ettikleri öne sürüldü.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, Buca ilçesindeki halı yıkama fabrikasına operasyon düzenledi.

Operasyonda G.G. kurtarıldı, Ü.Ş. O.A. ve U.Ş de gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada olayda kullanıldığı sanılan tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ü.Ş. ve G.S. tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi Haberler
Koronadan ölen hastanın yakınları, kadın doktora oksijen tüpüyle saldırdı! Doktor, Twitter'dan yardım istedi
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı Haberler
Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında Haberler
Türkiye'nin korona hastası vatandaşını ülkeye getirmesi İsveç basınında
'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haberler
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir Haberler
Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Biri tuz yerine Koronavirüs uzatabilir
Demet Akalın'dan Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları paylaşımına sert tepki Haberler
Demet Akalın'dan Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları paylaşımına sert tepki
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Ekvator'da koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 35 bin 422 kişiye ceza kesildi
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Özgü Namal'dan 6 yıl sonra sürpriz karar! Rekor ücretle setlere geri dönüyor
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 99 artarak 2 bin 805'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Türkiye'de koronavirüs aşısı için 6 üniversite seferber oldu
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 26 Nisan verilerine göre son 24 saatte 1978 kişi hayatını kaybetti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
Brezilya efsanesi Ronaldo: Bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
İletişim Başkanı Fahretin Altun'dan Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'ya cevap: Asıl biz teşekkür ederiz
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Güney Kore'ye göre Kim Jong-un hayatta ve durumu iyi
Yasağı delip 'Pide almak için evden çıktık' diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Yasağı delip "Pide almak için evden çıktık" diye yalan söyleyen gençler, cezadan kaçamadı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Boşandığı eşinin kapısına dayanarak ölümle tehdit eden şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisindeki başarımızın 5 sırrını paylaştı
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Naci Bostancı Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Aslı Enver Murat Dalkılıç Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Cep Telefonu
Şu an buradasınız: İzmir'de fidye için rehin tutulan kişi jandarmanın operasyonuyla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 23:19:06. #1.15#
title