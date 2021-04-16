İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı

İzmir'de FETÖ'ye ardı ardına baskınlar: 29 gözaltı -Gözaltına alınan 29 şüpheli arasında ihraç edilen eski emniyet müdürü de var İzmir'de, FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürünün de bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına aldı.