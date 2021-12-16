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İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik icra edilen planlı çalışmalar kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan T.Ö.'nün Çiğli ilçesinde ulunduğunu tespit etti. Şüpheli, jandarma ekipleri tarafından 14 Aralık tarihinde ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Suriye'de PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet göstererek, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen M.Y. ve G.H. isimli terör örgütü mensuplarının da Menderes ilçesinde bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu ikamete baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelisi tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen FETÖ/PDY şüphelisi T.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Menderes ilçesinde yakalanan PKK/KCK/YPG/PYD şüphelisinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de FETÖ ve PKK şüphelisi 3 kişi yakalandı

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