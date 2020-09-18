İzmir'de FETÖ üyesi kişi akrabasının evinde yakalandı
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İzmir'de FETÖ üyesi kişi akrabasının evinde yakalandı

İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan R.G.Ç. akrabasının evinde yakalandı.

İzmir'de FETÖ üyesi kişi akrabasının evinde yakalandı
18.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:09

İZMİR'de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası bulunan R.G.Ç. akrabasının evinde yakalandı. Jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğün ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik  opererasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ekipler, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.G.Ç. isimli kişinin Bergama'da akrabalarının yanında olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma Komutanlığı ekipleri tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda, R.G.Ç.'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından R.G.Ç. tutuklanarak Yeni Şakran Kadın Cezaevine sevk edildi. 


Kaynak: DHA

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