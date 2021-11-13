İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı - Haberler
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İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de FETÖ şüphelisi kontrol noktasında yakalandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kişi, kontrol noktasında gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan kişi, kontrol noktasında gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol noktasında durumundan şüphelindeki G.Ç'yi durdurdu.

Sorgulamada G.Ç'nin FETÖ soruşturması kapsamında arandığı belirlendi.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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