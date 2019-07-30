İzmir'de FETÖ soruşturması
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. - İZMİR
Kaynak: İHA
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