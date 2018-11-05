İzmir'de Fetö Sanığı Eski Zabıt Katibi Beraat Etti

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan eski zabit katibi, delil yetersizliğinden beraat etti.

İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık M.D. katıldı.

Duruşma savcısı, sanıktan elde edilen dijital materyallerdeki incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, M.D'nin "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediğine ilişkin, şüpheden uzak, somut delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi yönünde görüş belirtti.

Önceki savunmalarını yineleyen ve mütalaaya katıldığını dile getiren M.D, FETÖ'ye ilgili herhangi bir faaliyetinin bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, hakkında FETÖ üyesi olduğuna ilişkin kamu davası açılmasına rağmen somut delile ulaşılamadığından M.D'nin beraatine, ayrıca adli kontrol şartlarının kaldırılmasına karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adliyesinde zabit katibi olarak çalışan M.D, 2016 Eylül ayında gözaltına alınmıştı. Tutuklanan M.D, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dava açılmıştı.