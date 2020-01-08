İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu - Haberler

İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

08.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:06
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah İzmir ilçelerinde 2'si örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve ayrıca 7 kişi hakkında ise aleyhlerinde ifade, teşhis gibi delillere istinaden toplam 9 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.


Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler