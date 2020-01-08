İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu

08.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:06

İzmir'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli suçlardan aranan 9 şüpheliyi yakalamak için operasyon başlatıldı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, bu sabah İzmir ilçelerinde 2'si örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı ve ayrıca 7 kişi hakkında ise aleyhlerinde ifade, teşhis gibi delillere istinaden toplam 9 kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı.



Şüphelileri yakalamak için başlatılan operasyon devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA