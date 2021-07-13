İzmir'de FETÖ operasyonuna 1 tutuklama

İZMİR merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 137 şüpheliden ilk etapta adliyeye sevk edilen 1'i tutuklandı.

İZMİR merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 137 şüpheliden ilk etapta adliyeye sevk edilen 1'i tutuklandı. 46 şüphelinin işlemleri tamamlanınca gün içinde adliyeye sevk edileceği diğer şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü- kontörlü sabit hatla irtibat kurdukları ileri sürülen ve gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadesi doğrultusunda; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup asker ve 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay ve 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde asker bulunduğu belirtildi. Ayrıca zanlıların 57'sinin muvazzaf olduğu kaydedildi. Bu kapsamda saat 01.00 sıralarında 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 137'si yakalandı.

Operasyonda 2 şüphelinin mükerrer soruşturma nedeniyle, 4 şüphelinin ise hakkındaki gözaltı kararının sağlık durumları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. 10 şüpheli ise faydalı itirafçılık nedeniyle emniyette serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı. 46 şüphelinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Öte yandan gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay