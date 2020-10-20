İzmir'de FETÖ operasyonu: Eski emniyet müdürü ve amiri gözaltında

İZMİR'de, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, jandarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilmiş eski emniyet müdürü, emniyet amiri ve astsubayın olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere operasyon düzenledi. Haklarında, yakalama kararı bulunan eski 4'üncü sınıf emniyet müdürü İ.K, eski emniyet amiri M.K, askeri okuldan atılan T.T. ve eski hava astsubay Z.A. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK