İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı
01.12.2020 08:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:36
İzmir'de FETÖ operasyonu: 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72'si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İzmir'de FETÖ operasyonu: 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72'si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı