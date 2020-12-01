İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı

01.12.2020 08:32 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:36
İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı

İzmir'de FETÖ operasyonu: 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72'si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 70'i muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı. İzmir'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72'si muvazzaf 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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