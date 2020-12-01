İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı
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İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı

01.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:33
İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70'i muvazzaf asker, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70'i muvazzaf asker, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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