İzmir'de FETÖ operasyonu: 82 kişi hakkında gözaltı kararı
01.12.2020 08:29 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:33
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70'i muvazzaf asker, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 70'i muvazzaf asker, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK